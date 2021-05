Vaccino anti-covid, accesso libero agli over 60 in 28 Comuni bresciani

(red.) Nei fine settimana del 5 e 6 giugno e del 12 e 13 giugno ci sono anche 28 Comuni bresciani coinvolti dall’iniziativa della Regione Lombardia del Vax Day per vaccinare tutti gli over 60 che ancora non hanno ricevuto nemmeno la prima dose e non si sono nemmeno prenotati. Dell’iniziativa dà notizia anche il Giornale di Brescia. E nei due weekend l’accesso sarà libero ai centri vaccinali per quanti intendono farsi inoculare la dose. Ci si potrà presentare dalle 8 alle 20 e muniti di documento di identità e tessera sanitaria. In occasione delle quattro giornate il vaccino dovrebbe essere quello di AstraZeneca e coinvolte fino a 4 mila persone.

I Comuni coinvolti sono Irma, Paisco Loveno, Valvestino, Pertica Alta e Bassa, Treviso Bresciano, Braone, Limone sul Garda, Corzano, Cigole, Brandico, Casto, Agnosine, Soiano del Lago, Sulzano, Tremosine, Collio, Paitone, Moniga del Garda, Gardone Riviera, Muscoline, Polpenazze del Garda, Gargnano, Pralboino, Serle, San Felice del Benaco, Calvagese della Riviera e Puegnago del Garda.