Coronavirus in Lombardia, Fontana: “Abbiamo numeri da zona bianca”

(red.) A partire dal prossimo 14 giugno anche la Lombardia dovrebbe raggiungere la tanto attesa “zona bianca” dal punto di vista del contagio. Quindi, niente coprifuoco (a livello nazionale è stabilito che dal 7 giugno sia spostato dalle 23 alle 24 e cancellato dal 21 giugno) e solo mascherina e distanziamento come misure da adottare, oltre a tutte le attività che potranno riaprire i battenti, con il caso da valutare, però, delle discoteche. E che la Lombardia sia già da “zona bianca” lo ha annunciato ieri, mercoledì 26 maggio, il governatore Attilio Fontana.

La media dei nuovi casi dell’ultima settimana è stata di 48 ogni 100 mila abitanti, quindi al di sotto della soglia dei 50. Ma per entrare in “zona bianca” bisogna accertare che questo numero resti consolidato per tre settimane. Ed ecco perché l’area con le minori restrizioni possibili potrebbe essere raggiunta a metà giugno. E sempre ieri il presidente lombardo ha parlato anche della campagna di vaccinazione, sottolineando di aver superato le 5,5 milioni di dosi somministrate. In più, entro luglio, secondo il governatore, tutti i cittadini avranno ricevuto almeno la prima dose.

Nel frattempo già ieri sera, ben prima delle 24, è partita anche la campagna di prenotazione per gli over 30, mentre dal 2 giugno inizierà anche per l’ultima fascia d’età, quella dai 16 ai 29 anni, compresi gli studenti che proprio dal 2 giugno potranno vaccinarsi in vista dell’esame di maturità. Infine, per quanto riguarda le vaccinazioni da poter fare in vacanza, il governatore lombardo ha detto di essere in attesa di comunicazioni dalla struttura commissariale nazionale. “Se Figliuolo dovesse dire sì – ha detto Fontana – noi siamo pronti“.