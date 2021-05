Coronavirus a Brescia, Città di Brescia e San Rocco tornano Covid-free

(red.) La notizia positiva, come se ne davano del genere tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate del 2020 nel bresciano dal punto di vista della pandemia, è che i primi ospedali in provincia tornano a essere Covid-free, quindi senza più pazienti affetti dal virus. Questo accade, come è stato confermato ieri, mercoledì 26 maggio dalle stesse strutture, al Città di Brescia e al San Rocco di Ome che fanno parte del gruppo San Donato. Qui, all’interno dei reparti ordinari e delle terapie intensive non ci sono più pazienti Covid. Dodici, invece, di cui due in terapia intensiva, restano degenti al Sant’Anna, altra struttura del San Donato, che per conto proprio della struttura continuerà a ricoverare eventuali nuovi casi positivi che avranno bisogno.

Vuota da pazienti Covid anche la terapia intensiva della Poliambulanza di Brescia, mentre sono dieci quelli ricoverati nei reparti medici. Notizie positive anche dalla Valcamonica, una delle ultime zone a soffrire la pandemia, dove l’ospedale di Esine non ha più pazienti colpiti dal virus in rianimazione e circa 20 negli altri reparti. Il calo continua anche agli Spedali Civili, così come in Franciacorta dove ci sono 10 ricoverati e di cui tre in terapia intensiva, mentre nelle strutture del Garda ci sono anche 44 degenti Covid e di cui 7 in terapia intensiva.