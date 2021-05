Viaggi in Europa per vacanza e turismo, “green pass” già dal 15 giugno

(red.) E’ probabile che si possa tornare a viaggiare in tutti i Paesi dell’Unione Europea per motivi turistici e utilizzando il “green pass” già a partire dal 15 giugno, quindi due settimane in anticipo rispetto all’1 luglio che inizialmente si era preventivato. Questo è quanto emerso ieri, martedì 25 maggio, dal Consiglio Ue e grazie al fatto che la campagna di vaccinazione sta procedendo e la curva del contagio continua a calare. Di conseguenza tutti i Paesi, Italia compresa, sono d’accordo nel far utilizzare il nuovo “green pass” digitale già dal 15 giugno.

E l’attesa ora è per la fine del mese, probabilmente dopodomani, venerdì 28 maggio, quando l’Agenzia Europea del Farmaco (Ema) si pronuncerà sulla possibilità di utilizzare il vaccino Pfizer anche per i ragazzini dai 12 ai 15 anni e in vista del nuovo anno scolastico. E sempre sul fronte dei vaccini, anche in vista dell’estate, dall’Italia è giunta la richiesta, proprio all’Ema, di valutare la possibilità di effettuare il richiamo con un prodotto diverso rispetto a quello usato nella prima dose. Questo, dal punto di vista scientifico, ha fatto accertare degli sviluppi importanti e darebbe anche maggiore flessibilità.