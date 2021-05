Vaccino anti-covid in Lombardia, dalla notte le adesioni anche per gli over 30

(red.) A partire dalla mezzanotte di stasera, mercoledì 26 maggio, ma forse anche prima, la campagna di prenotazione del vaccino anti-covid in Lombardia si aprirà anche agli over 30, quindi ai cittadini nati dal 1982 fino al 1991. E si parla, per quanto riguarda la nostra provincia di Brescia, di una popolazione di circa 143 mila persone, secondo i numeri riportati dal Giornale di Brescia. Le modalità di adesione con Poste italiane sono sempre le consuete, tra il portale online, il call center, i portalettere e anche gli sportelli di Postamat.

La prossima settimana, da mercoledì 2 giugno, la campagna di prenotazione si aprirà anche all’ultima fascia d’età, cioé quella dai 16 ai 29 anni. E intanto anche i più piccoli di questa età, dai 12 ai 15 anni, che nel bresciano sono circa 65 mila, attendono indicazioni dall’Ema sull’uso di Pfizer. Per quanto riguarda i numeri, in Lombardia al momento ha aderito alla campagna il 61%, di cui il 96% degli over 80, l’89% degli over 70, l’84% degli over 60, il 78% degli over 50 e il 63% di chi ha più di 40 anni.