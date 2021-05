Coronavirus: a Brescia 88 contagi, in Lombardia 666 e 15 decessi

(red.) Mercoledì 26 maggio sono stati 666 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (martedì erano 505), con 42.222 tamponi effettuati (erano 32.446). Il tasso di positività è al 1,5% (era a 1,5%). I decessi sono 15 (erano 17) e portano il totale dei morti ufficialmente per Covid nella nostra regione a 33.510. I malati in terapia intensiva sono 273 (+1), mentre le persone ricoverate in reparti non intensivi sono 1.369 (-84).

A Brescia il dato dei nuovi contagi di mercoledì è a quota 88, dopo i 45 di martedì, i 24 di lunedì, i 103 di domenica, i 77 di sabato, i 93 di venerdì, i 125 di giovedì, i 104 di mercoledì. Si conferma, nell’ultima settimana, la riduzione del numero di ricoveri di positivi Covid agli Spedali Civili: sono 69 i pazienti ricoverati (erano 77), di cui 12 in terapia intensiva.

Sono stati 3.937 i nuovi casi di coronavirus in Italia segnalati nella giornata di mercoledì 26 maggio, contro i 3.224 di martedì. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono stati 260.962 (martedì 252.646). Il tasso di positività è a 1,5% (era 1,2%). Il numero delle vittime è a quota 121 (martedì 166) e porta il totale dei morti ufficiali in Italia dall’inizio della pandemia a 125.622.