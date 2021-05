Green pass “digitale” in Italia disponibile dall’1 luglio sull’app “IO”

(red.) A partire da ieri, lunedì 24 maggio, grazie al fatto che tutta l’Italia è in zona gialla dal punto di vista del contagio, non è necessario alcun certificato e nemmeno autocertificazione per spostarsi tra diverse regioni. Ma si sta continuando a lavorare sul “green pass” che si rivelerà utile soprattutto in occasione degli spostamenti verso l’estero e per partecipare a una serie di eventi. La novità emersa nelle ore precedenti a martedì 25 è che il cosiddetto certificato verde, partirà in Italia dall’1 luglio in formato digitale attraverso l’applicazione “IO” della Pubblica amministrazione e probabilmente tramite un codice QR Code.

Mentre al momento è sufficiente disporre di un certificato cartaceo che viene rilasciato già dopo la prima dose del vaccino (ma valido dopo 15 giorni dalla somministrazione) da parte della struttura vaccinale, oppure dopo aver effettuato un tampone negativo nei due giorni precedenti e, per i guariti, chiedendo il documento al proprio medico di base. Il certificato, infatti, al momento è necessario per poter fare visita agli ospiti nelle case di riposo e dal 15 giugno per partecipare ai matrimoni.

Ma si studia l’utilizzo anche futuro per partecipare a manifestazioni, anche sportive, concerti e tornare in discoteca quando potranno riaprire. Il “green pass” nazionale sarà utile anche per viaggiare verso altri Paesi in attesa che arrivi la versione definitiva per tutti i Paesi dell’Unione Europea.