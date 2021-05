Coronavirus a Brescia, numeri da zona bianca. Ma altre tre vittime

(red.) I bollettini quotidiani diffusi ieri pomeriggio, lunedì 24 maggio, dalla Regione Lombardia e dalle Ats di Brescia e della Valcamonica hanno fornito un’altra chiara evidenza di come la curva del contagio sia in continuo calo e di fatto si stia avviando verso il termine della terza ondata. I soli 24 casi emersi ieri indicano come nella nostra provincia la situazione stia tornando verso la normalità, tanto che era dai primi di ottobre del 2020 che non si registrava un dato così basso.

E al termine della settimana appena passata si è verificato come ormai il territorio bresciano abbia numeri da “zona bianca”: la media dei sette giorni appena trascorsi indica 46 casi ogni 100 mila abitanti, quindi meno dei 50 che portano, al termine di tre settimane consecutive, ma a livello regionale, verso la zona “colorata” con le minori restrizioni possibili. Un calo, per fortuna, si sta registrando anche sul fronte dei decessi di persone a causa o con la presenza del Covid-19.

Negli ultimi due giorni, tra domenica 23 (le Ats non comunicano i dati di domenica) e ieri, lunedì 24, si sono segnalati tre morti e che portano a 4.402 dall’inizio dell’emergenza sanitaria ormai più di un anno fa. A perdere la vita sono stati una 90enne di Brescia, una 68enne di Gardone Valtrompia e un 77enne di Trenzano.