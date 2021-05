Vaccino anti-covid, nel bresciano 1 su 5 ha ricevuto le due dosi

(red.) I bollettini che ogni giorno la Regione Lombardia e, nel bresciano, le Ats di Brescia e della Montagna (per la Valcamonica) diffondono sul fronte del contagio da nuovo coronavirus, mostrano come ormai la terza ondata stia continuando a scemare. E parte del merito va certamente alla campagna di vaccinazione che sta procedendo. La somministrazione sta proseguendo bene anche nel bresciano, dove in media uno su cinque è già immunizzato, cioé ha ricevuto la prima e la seconda dose.

Per quanto riguarda le disponibilità, in provincia – come riporta il Giornale di Brescia – sono state utilizzate 656 mila dosi disponibili, cioé oltre il 95%. Ma la vera e propria campagna di massa, come è stato più volte annunciato, dovrebbe essere in giugno. Per il prossimo mese, infatti, sono attese 20 milioni di dosi in tutta Italia, di cui 374 mila (dati riportati dal quotidiano bresciano) nella nostra provincia.

E proprio giugno sarà anche il mese in cui si inizieranno a vaccinare, dopo aver coperto le fasce più fragili e anziani, gli over 40 e a scalare anche gli over 30. Ma c’è attesa anche per venerdì 28 maggio quando l’Ema, l’Agenzia Europea del Farmaco, potrebbe dare il via libera all’utilizzo di Pfizer per i 12-15enni, che nel nostro territorio sono circa 65 mila.