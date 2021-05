Vaccino anti-covid in Lombardia, “in vacanza? Si dovrà rientrare”

(red.) Questa mattina, lunedì 24 maggio, il governatore lombardo Attilio Fontana è stato in collegamento tv con il programma Mattino 5 su Canale 5 anche per fare il punto sulla situazione del contagio e soprattutto sulla campagna di vaccinazione che sta procedendo in regione. E a proposito del dibattito sull’opportunità o meno di togliere la mascherina all’aperto “mi auguro che la mascherina la si possa togliere definitivamente. Da quello che si respira negli incontri, da metà o fine luglio – dice il presidente nelle dichiarazioni riportate anche dall’Ansa – potremmo togliercela, anche se alla fine ci si abitua. Non è un dramma insuperabile. È peggio la mancanza di socialità”.

L’altro tema riguarda la possibilità di poter ricevere la seconda dose nelle mete di vacanza, ma non potrà essere così per i lombardi. “Dovranno tornare a casa – ha detto il governatore – nel nostro piano vaccinale abbiamo cercato di mettere pochissimi richiami nelle due settimane centrali del mese di agosto, fissandoli prima o dopo. Quando facciamo il vaccino cerchiamo di chiedere se si è presenti in quelle due settimane e si cerca di accontentare le persone anticipando o posticipando di qualche giorno. Se la cosa rientra nei parametri consentiti e non si slitta troppo lontano o troppo vicino, si cerca di dare questa opportunità. Sia chiaro: non è una garanzia, ma la possibilità che, se ci sono le condizioni, cerchiamo di concedere ai nostri cittadini”.