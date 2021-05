Riaperture, è il giorno anche delle palestre. Ma senza le docce

(red.) Dopo il prolungamento del coprifuoco di un’ora, fino alle 23 e la riapertura dei centri commerciali anche nei weekend a partire da quello appena terminato, di sabato 22 e domenica 23 maggio, quella di oggi, lunedì 24, sarà un’altra giornata di riaperture in sicurezza. Toccherà alle palestre che potranno riaprire i battenti agli utenti tra i vari corsi e attività fisiche ai macchinari. Di fatto sono rimaste chiuse per un anno e da oggi i circa 100 mila bresciani impegnati potranno tornare a fare movimento ed esercizi.

Ma le restrizioni rischiano di penalizzare l’attività, a partire dal fatto che non si potranno utilizzare gli spogliatoi e nemmeno le docce. E visto il periodo più caldo in arrivo, la sensazione è che c’è chi decida di rinunciare. Senza dimenticare che di solito l’estate vede meno iscritti rispetto al resto della stagione. Quindi, sarà un periodo di transizione in vista del ritorno a settembre. Sempre dal punto di vista sportivo, le piscine invece al momento, quelle al chiuso, dovranno restare ancora serrate fino all’1 luglio, ma si sta spingendo per una riapertura anticipata.