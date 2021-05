Riaperture, è il giorno del ritorno nei centri commerciali nei weekend

(red.) A partire dalla giornata di oggi, sabato 22 maggio, anche in provincia di Brescia si tornerà a riassaporare un altro tassello di normalità per cercare di lasciare alle spalle, pur con tutta la prudenza del caso, la pandemia sanitaria. Quello tra oggi, sabato 22 e domani, domenica 23 maggio, infatti, sarà il primo fine settimana in cui i centri commerciali potranno riaprire totalmente ai clienti. Fino al precedente weekend potevano restare aperti solo i negozi essenziali, quindi supermercati, farmacie, edicole e tabaccherie.

Ma a partire da oggi, in virtù dell’ultimo decreto legge del Governo, tutti i negozi all’interno dei centri commerciali (esclusi i bar e ristoranti al chiuso) potranno finalmente riaprire anche nei weekend. E questo inciderà sicuramente anche sul fatturato delle varie attività commerciali, visto che proprio i fine settimana sono da sempre il periodo di maggiore frequentazione. Nel bresciano, dalle Porte Franche di Erbusco all’Elnòs di Roncadelle, ma anche in tutti gli altri paesi, compresa la città, da oggi si potrà tornare a fare shopping nei centri commerciali anche nei giorni prefestivi e festivi.

Di certo sono previsti da parte delle strutture numerosi addetti alla vigilanza per fare rispettare le misure sanitarie tra mascherine e distanziamento, ma ci sarà anche spazio per la sanificazione continua, mentre i centri commerciali che potranno farlo lasceranno aperte le porte per garantire il ricircolo dell’aria. Erano da più di sei mesi che i centri commerciali restavano chiusi nei fine settimana. Al contrario, come detto, i ristoranti e bar al chiuso all’interno di queste aree potranno continuare a lavorare solo d’asporto almeno per un’altra settimana, fino al 31 maggio: dall’1 giugno potranno riaprire anche al chiuso.