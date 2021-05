Coronavirus in Italia, Rt a 0,78. Lombardia verso il “bianco” dal 14 giugno

(red.) Nella giornata di ieri, venerdì 21 maggio, l’Istituto Superiore di Sanità ha presentato il consueto monitoraggio settimanale (qui il documento) relativo alla diffusione del contagio da Covid-19 in tutta Italia e mostrando come i dati siano sempre più in miglioramento. In base agli ultimi numeri disponibili, anche se riferiti alla settimana scorsa, dal 10 al 16 maggio, l’indice di contagio Rt è sceso a 0,78, come è quello della Lombardia (qui il report).

Una situazione, questa, che consente altre riaperture a partire da oggi, sabato 22 maggio, con il ritorno nei centri commerciali anche nei weekend e agli impianti di sci per godersi l’ultima neve di stagione. E a partire da lunedì 24 maggio si potrà tornare anche in palestra. Proprio da lunedì 24, come già noto, tutta l’Italia sarà in zona gialla, ma già le regioni hanno l’obiettivo di puntare al “bianco”, quindi con riaperture concesse a livello nazionale, ma senza coprifuoco.

Per raggiungerla, serve scendere sotto i 50 nuovi casi ogni 100 mila abitanti e al momento a livello generale è di circa 73. Tra le regioni che puntano alla zona bianca c’è ovviamente anche la Lombardia che potrebbe ottenere il traguardo dal 14 giugno.