Coronavirus a scuola, nuovi casi in calo ma altra quarantena a Toscolano

(red.) In questi giorni della seconda metà di maggio in cui l’Ats di Brescia certifica come la stretta del Covid-19 a livello scolastico si stia allentando, ieri, venerdì 21 maggio, è giunta però una notizia di un’altra segnalazione dall’alto Garda. Ne scrive Bresciaoggi parlando della scuola media “Di Pietro” di Toscolano Maderno dove è scattata la quarantena per una classe di prima media. L’intervento, in attesa di altre indicazioni dell’Ats, si è reso necessario dopo l’emersione di un caso positivo tra gli studenti.

La scuola fa parte del comprensorio cui sono legati proprio Toscolano Maderno, Gargnano e Gargnano-monte, Tignale, Tremosine e Limone e da aprile, quando sono riprese le lezioni in presenza, si tratta del primo caso. Ma come detto, in linea generale la situazione decisamente migliorando sul fronte del contagio ogni settimana che trascorre tra i banchi di scuola.

Nella settimana dal 13 al 20 maggio si contano, in calo rispetto alla settimana precedente, 257 positivi, 178 classi, 1.122 compagni e 39 addetti in isolamento. E salgono così a 7.006 i casi nelle scuole cittadine e in provincia all’interno di 1.026 scuole: sono 5.713 le classi, 43.959 gli studenti e 2.008 gli addetti del personale.