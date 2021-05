Vaccino anti-covid, 50 mila bresciani over 40 prenotati in un solo giorno

(red.) Sono più di 420 mila i cittadini lombardi della fascia d’età dai 40 ai 49 anni che solo nella giornata di ieri, giovedì 20 maggio, la prima con l’apertura della campagna di prenotazione al vaccino anti-covid, hanno deciso di aderire attraverso i vari canali, soprattutto il portale web. E in provincia di Brescia sono 50 mila quelli che hanno scelto di prenotarsi subito, mentre la maggior parte degli appuntamenti a loro dedicati saranno nella settimana dal 10 al 17 giugno.

Per quanto riguarda sempre la nostra provincia, sono 190 mila i cittadini che fanno parte della fascia over 40, ma uno su cinque, visto che fanno parte di categorie prioritarie, hanno già ricevuto le somministrazioni. Un’altra data attesa sarà quella di giovedì prossimo 27 maggio quando si aprirà anche la prenotazione per gli over 30, che sono 140 mila nel bresciano e anche per i più giovani dai 16 ai 29 anni a partire dal 2 giugno, festa della Repubblica.

Nel frattempo, grazie alla politica adottata di allungare il periodo in cui effettuare la seconda dose, il territorio bresciano potrà contare su più di 50 mila dosi rispetto alle 3 milioni disponibili nei frigoriferi e rivolte soprattutto ai più fragili. Intanto ieri, giovedì, come ha detto il governatore lombardo Attilio Fontana, si sono raggiunte le 5 milioni di somministrazioni a livello regionale, cioé più della metà delle adesioni. E resta il dibattito anche sulla possibilità di vaccinare i turisti in vacanza. Su questo fronte il presidente ha sottolineato che se ci sarà l’indicazione, anche ai turisti in arrivo in Lombardia saranno somministrate le dosi.