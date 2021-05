Scende il tasso di positività, Brescia torna sotto i 100 contagi

(red.) Venerdì 21 maggio sono stati 847 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (giovedì erano 1.003), con 45.058 tamponi effettuati (erano 44.109). Il tasso di positività è al 1,8% (era al 2,2%). I decessi sono a quota 11 (erano 22) e portano il totale dei morti ufficialmente per Covid nella nostra regione a 33.449. I malati in terapia intensiva sono 308 (-8), mentre le persone ricoverate in reparti non intensivi sono 1.662 (-93).

A Brescia il dato dei nuovi contagi di venerdì è a quota 93 dopo i 125 di giovedì, i 104 di mercoledì, i 39 di martedì, i 36 di lunedì, i 105 di domenica, i 128 di sabato. Gli Spedali Civili confermano la riduzione del numero di ricoveri di pazienti positivi Covid. Nella giornata di giovedì si registravano 91 posti letto occupati e venerdì 87 pazienti ricoverati, di cui 15 in terapia intensiva. Si conferma la riduzione dell’afflusso di pazienti Covid al Pronto Soccorso (3 accessi nella giornata di giovedì) e un incremento di pazienti non Covid (114).

Sono stati 5.218 i nuovi casi di coronavirus in Italia segnalati nella giornata di venerdì 21 maggio, contro i 5.741 di giovedì. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono stati 269.744 (giovedì 251.037). Il tasso di positività è quindi a 1,9% (era 2,3%). Il numero delle vittime è purtroppo aumentato a quota 218 (giovedì 164), un dato che porta il totale dei morti ufficiali in Italia dall’inizio delle pandemia a 125.028.

I nuovi casi in Lombardia divisi per provincia:

Milano: 241 di cui 102 a Milano città;

Bergamo: 77;

Brescia: 93;

Como: 56;

Cremona: 33;

Lecco: 25;

Lodi: 14;

Mantova: 32;

Monza e Brianza: 79;

Pavia: 41;

Sondrio: 17;

Varese: 118.