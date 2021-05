Coronavirus, Lombardia verso il “bianco” dal 21 giugno. Green pass Ue dall’1 luglio

(red.) Nella giornata di oggi, venerdì 21 maggio, si terrà il consueto monitoraggio settimanale della curva del contagio per tutta l’Italia da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. E la novità riguarda il fatto che a partire da lunedì 24 maggio l’intero Paese sarà in zona “gialla”. Ma già diverse regioni, visti i contagi in forte calo e gli ospedali, tra ricoveri ordinari e terapie intensive, che di fatto si stanno svuotando di pazienti Covid, stanno guardando a quando potranno diventare “bianche“. Che in pratica, vuol dire riaperture totali – almeno quelle concesse a livello nazionale – e soprattutto l’abolizione del coprifuoco.

A quel punto le sole regole da rispettare sarebbero l’uso della mascherina e il distanziamento personale. Le prime regioni italiane conosceranno questo esito nel monitoraggio che ci sarà tra due settimane, il prossimo 4 giugno. Mentre il resto dell’Italia, nostra regione Lombardia compresa, potrebbe diventare zona bianca dal 21 giugno, cioé il giorno in cui già le disposizioni nazionali prevedono la rimozione del coprifuoco, che attualmente è fino alle 23 e poi dalla mezzanotte dal 7 giugno.

E nella giornata di ieri, giovedì 20 maggio, è giunta un’altra buona notizia a livello europeo e che riguarda ovviamente anche l’Italia, in vista della stagione estiva e turistica. Il Parlamento, la Commissione e il Consiglio Europeo hanno trovato un accordo per lanciare il “green pass” continentale a partire dal prossimo 1 luglio. Ma dovrà comunque prima passare dal Parlamento europeo che si riunirà lunedì 24 e martedì 25 maggio. La certificazione verde sarà possibile in formato digitale e cartaceo per attestare che una persona sia stata vaccinata contro il Covid, che abbia avuto il risultato negativo di un tampone recente o che sia guarito.

L’accordo permetterà agli Stati europei di emettere certificati che saranno riconosciuti da tutti gli altri dell’Unione e con un regolamento che durerà un anno. Il “green pass” sarà gratuito e dopo l’adozione i Paesi dell’Ue non potranno più imporre ulteriori restrizioni di viaggio, di cui la quarantena, l’autoisolamento o i tamponi, salvo misure di salute pubblica. I singoli Stati saranno anche chiamati ad accettare le certificazioni dei cittadini europei in movimento tra quelli che si sono vaccinati con i prodotti riconosciuti dall’Ema, ma anche altri. E per non incorrere in problemi di privacy, i dati personali contenuti nei pass digitali non potranno essere archiviati dai Paesi europei dove i cittadini interessati si recheranno.