Coronavirus a Brescia, oltre metà Comuni da zona bianca. Ma altra vittima

(red.) L’obiettivo della provincia di Brescia, quindi della Lombardia, di raggiungere un’incidenza settimanale dei nuovi casi positivi al contagio da Covid-19 sotto i 50 ogni 100 mila abitanti per almeno tre settimane – come dispone il Ministero della Salute – potrebbe essere puntato sul prossimo 21 giugno o forse anche prima. Quella sarebbe la data in cui approdare nella “zona bianca”, cioé senza coprifuoco, tutte le riaperture concesse e mantenendo solo la mascherina e il distanziamento.

Nella nostra provincia di Brescia sono ben oltre la metà i Comuni che al momento possono fregiarsi di questo traguardo, mentre altri 12 sono addirittura Covid-free, cioé senza nuovi casi da almeno 28 giorni. E mentre la curva del contagio è in continuo calo, purtroppo non si ferma la conta delle vittime a causa o con la presenza del nuovo coronavirus. Ieri, giovedì 20 maggio, l’Ats di Brescia ha segnalato il decesso di un 84enne di Bedizzole.