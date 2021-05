Vaccino anti-covid, 40% nel bresciano. Verso Pfizer anche ai 12-15enni

(red.) Già a partire dalla tarda serata di ieri, mercoledì 19 maggio, gli over 40 lombardi (quindi anche i bresciani) possono aderire alla campagna di vaccinazione anti-covid. E nella stessa giornata di ieri è giunta una buona notizia anche per quanto riguarda i giovanissimi, cioé gli adolescenti dai 12 ai 15 anni. Secondo quanto ha detto il ministro alla Salute Roberto Speranza, il 28 maggio l’Agenzia Europea del Farmaco (Ema) potrebbe autorizzare l’uso di Pfizer proprio per i più giovani. E questo sarebbe fondamentale per immunizzare più gente possibile già nel mese di giugno, senza dimenticare la possibilità di proteggere i giovani studenti in vista del nuovo anno scolastico da settembre.

Ma nel frattempo già in questi giorni della seconda metà di maggio si punterà sulla somministrazione a quelli che dovranno sostenere l’esame di maturità. Intanto continua l’aggiornamento quotidiano della campagna di vaccinazione anche nella nostra provincia. A ieri, mercoledì, erano oltre 431 mila i cittadini che avevano ricevuto la prima dose, cioé il 40% e di cui quasi 182 mila anche il richiamo. Questa è la percentuale media di tutta la provincia, mentre in città è circa del 43%. Ma questi sono giorni importanti, per quanto riguarda le inoculazioni, anche per gli insegnanti e il personale scolastico.

Nella seconda metà di maggio toccherà proprio a loro riceverà la seconda dose dopo aver effettuato la prima nelle settimane precedenti e prima che variasse la campagna di somministrazione a favore dei più fragili e degli anziani. Proprio per la seconda dose, il personale scolastico sarà chiamato a partire dal 25 maggio e per questo motivo, vista l’alta percentuale, diverse scuole hanno già annunciato il ritorno alla didattica a distanza in quei giorni. Quelli che dovranno svolgere gli scrutini ed esami, invece, potranno chiedere un rinvio.

Tornando, invece, agli over 40 lombardi che a partire dalla tarda serata di ieri possono prenotarsi al vaccino, i primi che hanno ricevuto il via libera potranno farlo il 4 giugno. E già durante la fase di adesione è indicato che in caso di uso di Pfizer o Moderna la seconda dose sarà tra il 10 e il 17 luglio, mentre per AstraZeneca sarà tra il 7 e il 28 agosto. Intanto sempre ieri la Regione Lombardia ha deciso che i parenti in visita nelle case di riposo e dotati di autocertificazione potranno effettuare il tampone, prima dell’accesso, in modo gratuito.