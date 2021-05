Coronavirus a Brescia, incidenza e positivi in calo. Ma altre 3 vittime

(red.) Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 19 maggio, nel momento in cui come di consueto la Regione Lombardia ha diffuso il quotidiano bollettino sul fronte del contagio da nuovo coronavirus e lo stesso anche da parte delle Ats di Brescia e della Valcamonica, sono emersi alcuni elementi. Quello più soddisfacente è di certo che riguarda l’incidenza dei nuovi casi di contagio a livello settimanale. Infatti, negli ultimi sette giorni si è scesi fino agli attuali 57 ogni 100 mila abitanti, di poco al di sopra dei 50 che, secondo la scienza, vorrebbe dire poter entrare in zona bianca.

L’altro dato positivo riguarda il calo di un terzo degli attualmente positivi, sempre nell’arco di una settimana, che al momento sono poco più di 2.200 in tutta la provincia. Ma purtroppo non si ferma il dato dei nuovi decessi. Ieri, anche se si riferiscono ai giorni precedenti, sono state registrate altre tre vittime: sono un 71enne di Brescia, un 77enne di Desenzano del Garda e una 77enne di Paitone.