Vaccino anti-covid in Lombardia, “a giovedì 5 milioni di dosi somministrate”

(red.) La giornata di ieri, martedì 18 maggio, in occasione della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Brescia, ha dato anche lo spunto per tracciare la situazione aggiornata dal punto di vista della campagna di vaccinazione anti-covid non solo nella nostra provincia, ma in tutta la Lombardia. E nel frattempo si è raggiunto un record proprio all’hub vaccinale al Brixia Forum, il più grande della regione, dove dal giorno dell’apertura lo scorso 12 aprile sono state somministrate più di 100 mila dosi. Sono circa un quinto rispetto al totale delle vaccinazioni disposte dall’Ats di Brescia che sono 542.310. E ieri il presidente regionale Attilio Fontana con la vice e assessore lombardo al Welfare Letizia Moratti, che sono stati a Brescia per la visita del Capo dello Stato, hanno rimarcato la questione delle dosi.

“Se avessimo a disposizione un numero maggiore di vaccini – hanno detto – la campagna si potrebbe chiudere anche prima”. E intanto domani, giovedì 20 maggio, in Lombardia si raggiungerà un altro livello, cioé quello delle 5 milioni di dosi somministrate. E anche nel bresciano la campagna di vaccinazione sta procedendo bene, tanto che il direttore generale dell’Ats di Brescia Claudio Sileo ha sottolineato come 4 su 10 abbiano ricevuto almeno la prima dose. Per quanto riguarda il sito vaccinale in Fiera, sono 3 mila al giorno per una campagna totale di 10 mila quotidiane in tutti i poli sparsi in provincia. Ma Fontana e la Moratti hanno anche rimarcato che al momento in Regione la media non può andare oltre le 85 mila dosi al giorno.

“Abbiamo la potenzialità e la possibilità di effettuarne fino a 144 mila nei centri massivi, alle quali aggiungere quelle delle aziende e delle farmacie, per un totale di 170 mila dosi al giorno – ha continuano l’assessore Moratti – se avremo a disposizione vaccini a sufficienza per tenere come ora una media quotidiana di 120 mila iniezioni, la Lombardia il prossimo 10 luglio potrebbe aver vaccinato, almeno con la prima dose, 9 milioni di cittadini“. Mentre, al contrario, è emerso come se la media dovesse restare intorno alle 85 mila dosi somministrate ogni giorno, l’obiettivo potrebbe essere per forza rimandato entro il 30 agosto.

Nel frattempo, domani, giovedì 20 maggio, potranno iniziare a prenotarsi alla campagna anche gli over 40 e da giovedì 27 maggio anche gli over 30, mentre dal 2 giugno potranno aderire i più giovani dai 16 ai 29 anni. “Per il momento – ha terminato l’assessore Moratti – abbiamo vaccinato il 99% degli aderenti over 80, il 96% dei settantenni, l’87% dei sessantenni e il 35% dei cinquantenni”. E per quanto riguarda nuove scorte, entro la prima settimana di giugno sono previste consegne superiori a quelle effettuate finora, soprattutto nella seconda settimana di giugno quando dovrebbe arrivare un carico tale da somministrare almeno la prima dose a tutti i lombardi prima che si possa andare in vacanza.