Coronavirus a Brescia, nuovi casi in continuo calo. Ma altri due decessi

(red.) Nel pomeriggio di ieri, lunedì 17 maggio, come ogni inizio di settimana, le Ats di Brescia e della Montagna (per la Valcamonica) hanno diffuso i dati più precisi sul contagio da nuovo coronavirus in provincia e associati al consueto bollettino regionale della Lombardia. Così è emerso che, purtroppo, nelle ultime 24 ore ci sono stati altri due deceduti con o a causa della presenza del Covid-19. Si tratta di un 65enne di Leno e di una 86enne di Odolo.

Ma in generale, si sta assistendo ormai da settimane a una generale decrescita della curva del contagio e che si sta notando anche a livello scolastico. Tutte le scuole di ogni ordine e grado, a parte qualche situazione sporadica, sono aperte alle lezioni in presenza. Nei dati aggiornati allo scorso 13 maggio e rispetto all’inizio dell’anno scolastico a settembre si sono contati, in continuo rallentamento, oltre 6.800 casi positivi in poco più di 1.000 scuole e 5.600 classi. Per quanto riguarda il personale e i compagni in quarantena – anche questi numeri sono in calo – sono quasi 2 mila e oltre 43 mila.