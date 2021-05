Vaccino: “Per i quarantenni lombardi prenotazioni dal 20 maggio”

(red.) “Non vogliamo fare sparate che non hanno molto significato”, ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana rispetto all’apertura da lunedì 17 delle prenotazioni per le vaccinazioni dei cittadini tra i 40 e i 49 anni annunciata dal generale Figliuolo. “Abbiamo le nostre agende che sono state riempite dai 50-60enni che hanno aderito e sono molto orgoglioso di questo. Fino al 20 abbiamo la programmazione delle dosi che ci verranno consegnate. Dopo il 20 sapremo se arriveranno ulteriori dosi. Credo che quella sia la data nella quale possiamo prevedere un eventuale allargamento”. Risultato: le prenotazioni della vaccinazione anti-Covid per gli over40 in Lombardia non saranno aperte prima del 20 maggio.

Quindi dal 20 maggio via libera all’iscrizione per i quarantenni, “dal 27 maggio saranno poi aperte le prenotazioni ai 30-39enni e dal 2 giugno, festa della Repubblica, all’ultima categoria: i ragazzi dai 16 ai 29 anni”, ha aggiunto Guido Bertolaso. Partire con gli under 40 da lunedì non è quindi possibile: «Siamo pieni, non abbiamo buchi, non abbiamo bisogno di abbassare l’età”.

Parlando dei parametri per le restrizioni anti-Covid durante l’estate, Fontana ha illustrato la proposta avanzata dalla Regioni su come valutare il rischio Covid: “Noi sostanzialmente abbiamo pensato di mettere da parte l’Rt, che poteva avere un senso all’inizio della pandemia, ma che ormai non fotografa con precisione la situazione. Abbiamo sottolineato l’importanza del parametro dell’incidenza su 100mila persone e abbiamo chiesto di tenere in maggior considerazione l’indice di occupazione di ospedali e terapie intensive. La nostra proposta verrà valutata nei prossimi giorni”.