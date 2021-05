Coronavirus, Rt e incidenza in calo. Dal 17 maggio verso Italia in giallo

(red.) I dati positivi a livello nazionale sul fronte dell’emergenza sanitaria da coronavirus hanno iniziato ad essere diffusi questa mattina, venerdì 14 maggio, attraverso la consueta bozza del monitoraggio settimanale che sarà presentata nei dettagli nel pomeriggio da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. In ogni caso, l’indice di contagio Rt, che però si avvia verso una rivisitazione, è sceso allo 0,86 e in media l’incidenza dei nuovi casi è di 96 ogni 100 mila abitanti.

In più, si sta registrando anche un calo dei ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive degli ospedali. La sensazione, quindi, è che da lunedì 17 maggio tutta l’Italia possa essere gialla. Dal monitoraggio odierno potrebbero anche emergere alcune situazioni ancora più positive. Per esempio, regioni con dati del contagio in continuo calo e che dal 7 giugno potrebbero diventare bianche, cioé mantenendo come uniche restrizioni l’uso della mascherina e il distanziamento. A questo bisogna aggiungere il fatto che i numeri di oggi iniziano anche a tenere conto delle riaperture dallo scorso 26 aprile.

Lunedì 17 maggio, come era stato annunciato, si terrà la cabina di regia politica soprattutto per decidere sul coprifuoco, sui settori del matrimonio e dei centri commerciali aperti anche nei fine settimana. Il coprifuoco potrebbe scattare alle 23 a partire dal 24 maggio, i matrimoni dal 15 giugno e i centri commerciali anche nei weekend forse già dal 22 maggio. Tutto questo sarà scritto nero su bianco in un decreto del Governo dopo il Consiglio dei Ministri previsto mercoledì prossimo 19 maggio.