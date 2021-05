Coronavirus a Brescia, secondo giorno in una settimana senza decessi

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 13 maggio, nel momento in cui venivano diffusi i dati del consueto bollettino regionale lombardo e delle Ats di Brescia e della Valcamonica sul fronte del contagio da nuovo coronavirus, è emerso un dato che ha fatto tirare il sospiro di sollievo: per il secondo giorno nell’arco di una settimana – l’ultimo era stato sabato 8 maggio – non si sono registrati decessi nella nostra provincia.

Ormai da settimane la curva del contagio, grazie anche alla campagna di vaccinazione, è in continuo calo. E questo si riflette anche nei numeri dei nuovi casi, tanto che in un Comune su quattro nel bresciano non si registrano nuovi casi di contagio da una settimana.