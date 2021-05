Brescia, Polizia locale chiude centro massaggi cinese in città

(red.) Nella giornata di ieri, lunedì 10 maggio, gli agenti della Polizia locale di Brescia hanno posto i sigilli a un centro di massaggi cinese in via Lechi in città e sanzionato la titolare con una multa di 5 mila euro. Quell’attività doveva essere chiusa al pubblico nel momento in cui si era verificato che il negozio non aveva rispettato tutte le misure di sicurezza e sanitarie per poter riaprire i battenti. E quando ieri gli operatori hanno notato che il centro massaggi era ancora aperto nonostante le disposizioni, lo hanno chiuso e messo nei guai il gestore.