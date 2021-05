Vaccino anti-Covid, richiamo per scolastici e forze d’ordine dal 18 maggio

(red.) Tutti i soggetti bresciani, tra insegnanti e personale scolastico, ma anche forze dell’ordine e del soccorso pubblico che si erano già fatti somministrare la prima dose del vaccino anti-covid nel periodo in cui la campagna non era ancora fissata sulle fasce d’età, potranno ricevere il richiamo a partire da martedì prossimo 18 maggio, quindi una settimana in anticipo rispetto al 25 inizialmente previsto. Si tratta di quelle persone che si erano prenotate alla campagna attraverso la vecchia piattaforma regionale lombarda di Aria e che riceveranno sms sulle nuove date e luoghi dell’appuntamento.

Per quanto riguarda gli Spedali Civili, si parla del centro commerciale Freccia Rossa e dell’hub di Sarezzo. Tutti questi dovrebbero essere immunizzati entro giugno. Gli altri che invece avevano aderito tramite la nuova piattaforma di Poste italiane, dovranno seguire le indicazioni che avevano ricevuto al momento della prenotazione. Nel frattempo in provincia di Brescia oltre il 35% della popolazione ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino come riportato nel portale aggiornato in tempo reale dalla Regione Lombardia.