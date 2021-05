Vaccino anti-Covid, giugno sarà il mese delle somministrazioni di massa

(red.) Come era stato annunciato, dalla mezzanotte di oggi, lunedì 10 maggio, in Lombardia si sono aperte le prenotazioni alla campagna di vaccinazione anti-Covid per tutti i cittadini della fascia d’età compresa tra i 50 e i 59 anni e che in provincia di Brescia sono poco più di 200 mila. Tuttavia, bisogna anche sottolineare che quasi uno su dieci di questi, in realtà, ha già ricevuto almeno la prima dose nel momento in cui la campagna vaccinale non era ancora stata definita a livello nazionale per età. Quindi, operatori sanitari, ma anche insegnanti, forze dell’ordine e in generale disabili, fragili e caregiver. E molti di questi lo hanno fatto con AstraZeneca che però dovrebbe non essere più impiegato in Unione Europea per il mancato rinnovo del contratto. E in Italia ci sono ancora 1,5 milioni di dosi di questo prodotto che restano nei frigoriferi.

Quella dei 50-59 anni è l’ultima fascia che viene indicata come prioritaria per la vaccinazione, mentre probabilmente dalla fine di maggio, anche in Lombardia, partirà la prenotazione, indipendentemente dall’età, per gli under 49. Lo stesso commissario straordinario all’emergenza Francesco Figliuolo ha annunciato che il maxi arrivo di nuove dosi porterà a poter vaccinarsi senza fasce d’età e nemmeno prenotazione, all’interno delle farmacie, degli hub vaccinali, persino degli ambulatori di dentisti e anche nelle aziende dalla fine di maggio.

Il mese ritenuto importante sarà proprio quello di giugno quando sono previste altre 25 milioni di dosi in Italia e che si aggiungono alle 17 milioni per questo maggio. Ma non solo, perché dal punto di vista della vaccinazione, si sta pensando anche di valutare la seconda dose nei luoghi di vacanza e persino a scuola al momento del rientro degli studenti a settembre. Questo, grazie al fatto che Pfizer ha annunciato di poter usare e chiedere l’autorizzazione per somministrare le dosi ai bambini dai 2 fino al 15 anni. Intanto, sul fronte dei vaccini, in Lombardia nel fine settimana si sono superate le 4 milioni di somministrazioni.