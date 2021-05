Vaccino anti-covid 50-59enni, in Lombardia già 270 mila prenotati

(red.) Già a partire dalla mezzanotte di oggi, lunedì 10 maggio, si stanno moltiplicando attraverso i canali di Poste italiane, soprattutto tramite il portale internet, le prenotazioni in Lombardia per il vaccino anti-covid e per quanto riguarda la fascia d’età dai 50 ai 59 anni le cui adesioni si aprono proprio oggi. E in provincia di Brescia sono coinvolti poco più di 200 mila persone. Già questa mattina, come annuncia la direzione generale dell’assessore al Welfare al Pirellone, si è arrivati a 270.170 prenotazioni.

E il 98,6% ha preferito aderire cliccando sul portale web. La stessa Regione sottolinea anche che 46 persone tra i 50 e i 59 anni saranno vaccinate già oggi tanto da aver ricevuto appuntamento già alle 8 di stamattina. Le vaccinazioni cresceranno a partire dal 23 maggio e con al momento un previsto picco il 31 maggio di 32mila vaccinazioni in quell’età. Due terzi di quanti si sono prenotati dalla mezzanotte hanno ricevuto l’appuntamento entro il 2 giugno.