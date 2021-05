Coronavirus, verso l’ultima settimana con il coprifuoco alle 22

(red.) Quella che si apre oggi, lunedì 10 maggio, dovrebbe essere l’ultima settimana con il coprifuoco fissato alle 22. Infatti, probabilmente già a partire da lunedì prossimo 17 maggio l’orario in cui dover rientrare a casa per rispettare le misure anti-contagio potrebbe essere ritardato fino alle 23 o fino a mezzanotte. Questa è una delle soluzioni che sarà affrontata durante una serie di riunioni e cabine di regia di questa settimana a livello politico, ma anche scientifico.

E proprio in questi giorni, tramite il Governo, si studierà, sempre sulla base dei dati epidemiologici che sono comunque in continuo miglioramento, una sorta di nuovo calendario per le riaperture di quelle attività ancora costrette a restare chiuse o a mezzo servizio. Tra queste, il settore dei matrimoni, le piscine e le palestre per quanto riguarda lo sport, i ristoranti dove al momento si può solo mangiare all’aperto e l’apertura dei centri commerciali anche nei fine settimana. Per quanto riguarda i settori dei matrimoni, le diverse regioni potrebbero puntare a riaprire già dall’1 giugno attraverso linee guida con banchetti all’aperto, ospiti distanziati e tutti con la mascherina. Ma è più probabile che si vada al 15 giugno.

Si dovrà anche definire la riapertura delle piscine al chiuso, visto che quelle all’aperto potranno farlo a partire dal 15 maggio come era già stato stabilito. Infine, dal punto di vista dei ristoranti al chiuso, il caffè al bancone e proprio il coprifuoco spostato in avanti (la cancellazione potrebbe avvenire a giugno), le novità potrebbero essere, sulla base dei dati del contagio, già da lunedì prossimo 17 maggio. In ogni caso, tutte le misure saranno discusse in Consiglio dei Ministri prima del via libera.