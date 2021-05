Vaccino, dalla mezzanotte via libera alla prenotazione per gli over 50

(red.) Da lunedì 10 maggio, quindi dalla mezzanotte di domenica, è possibile effettuare la prenotazione per la vaccinazione anti-Covid anche da parte dei cittadini appartenenti alla fascia di età 50-59 anni (che riguarda i nati dal 1962 al 1971), anche se non hanno patologie.

Il vaccino potrà essere prenotato online sul portale della Regione Lombardia, oppure telefonando al numero verde 800.894545, chiedendo al portalettere che è dotato di un telefono apposito, o attraverso gli sportelli automatici Atm di Poste Italiane.

La prenotazione si apre in tutta Italia, ma il commissario straordinario Figliuolo ha ribadito che “deve essere sempre data priorità alle persone affette da patologie o situazioni di compromissione immunologica”. I bresciani che rientrano nell’età compresa tra i 50 e i 59 anni sono 206.998 nella nostra provincia.