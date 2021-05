Vaccino anti-Covid nelle aziende, da giugno in Lombardia e a Brescia

(red.) Nel prossimo mese di giugno, in base alla disponibilità di dosi di vaccino, potranno iniziare, in Lombardia, così come nella nostra provincia di Brescia, anche le somministrazioni all’interno delle aziende e a favore dei dipendenti. Di questo, di cui riporta l’incontro il Giornale di Brescia, si è parlato proprio ieri, venerdì 7 maggio, tra il Consiglio di rappresentanza dei sindaci bresciani e le diverse aziende socio sanitarie. Da questo punto di vista sono circa 200 le aziende nel nostro territorio bresciano già pronte per poter predisporsi di dosi e degli spazi logistici dove inoculare le dosi del vaccino anti-Covid ai propri addetti.

E in questo senso lo ha sottolineato sempre ieri anche l’assessore lombardo al Welfare Letizia Moratti in visita all’ospedale di Vimercate, in Brianza. La stessa vicepresidente regionale ha anche indicato come nel fine settimana tra oggi, sabato 8 e domani, domenica 9 maggio, in Lombardia si arriverà alla quota di 4 milioni di vaccinazioni. E lei stessa si è accodata a quanto aveva detto in visita a Brescia il governatore Attilio Fontana sul fatto di “essere pronti ad accettare dosi AstraZeneca rifiutate da altre Regioni”.

Rivolgendosi al commissario straordinario all’emergenza Francesco Figliuolo, la Moratti ha aggiunto che “sia ragionevole che il commissario venga incontro alla richiesta delle Regioni che rispettano i target assegnati a livello nazionale. Da noi, infatti, meno dell’1% dei cittadini ha rifiutato AstraZeneca. I medici spiegano che è un vaccino sicuro e i nostri cittadini si fidano”.

Infine, per quanto riguarda le vaccinazioni in azienda, “stiamo lavorando a un protocollo che stabilirà le modalità con cui procedere, secondo le indicazioni che già ci sono state date dal Governo – ha aggiunto – aspettiamo di sapere dal Commissario quando partire. Abbiamo già l’adesione di ben 24 sigle di associazioni datoriali. Dunque, crediamo che, quando ci verrà data la possibilità, partiremo molto rapidamente”.