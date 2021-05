Coronavirus in calo in Italia e in Lombardia. A Brescia sale

(red.) Venerdì 7 maggio sono stati 1.759 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (giovedì erano 2.151), con 51.195 tamponi effettuati (erano 54.722). Il tasso di positività è diminuito al 3,4% (era al 3,9%). I decessi sono scesi a quota 25 (erano 35) e portano il totale dei morti ufficialmente per Covid nella nostra regione a 33.106. I malati in terapia intensiva sono 491 (-22), mentre le persone ricoverate in reparti non intensivi sono 2.968 (-104).

A Brescia il dato dei nuovi contagi di venerdì è a quota 224, dopo i 206 di giovedì, i 223 di mercoledì, i 124 di martedì, i 64 di lunedì. i 203 di domenica, i 232 di sabato. Si conferma comunque la tendenza alla diminuzione dei escoiapazienti ricoverati per Covid agli Spedali Civili.

Sono stati 10.554 i nuovi casi di coronavirus in Italia segnalati nella giornata di venerdì 7 maggio, contro i 11.807 di giovedì. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono stati 328.612 (giovedì 324.640). Il tasso di positività è quindi diminuito al 3,2% (era 3,6%). E’ in calo il numero delle vittime, 207 (giovedì 258), portando il totale dei morti ufficiali per Covid in Italia all’inizio della pandemia a 122.470.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 582 di cui 199 a Milano città;

Bergamo: 130;

Brescia: 224;

Como: 136;

Cremona: 51;

Lecco: 55;

Lodi: 18;

Mantova: 78;

Monza e Brianza: 160;

Pavia: 66;

Sondrio: 42;

Varese: 176.