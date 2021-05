Coronavirus, dati tranquilli. Lombardia (e Brescia) verso conferma del giallo

(red.) Quella di oggi, venerdì 7 maggio, è la consueta giornata settimanale in cui l’Istituto Superiore di Sanità presenta il monitoraggio a livello nazionale, suggerendo le condizioni anche per un eventuale cambio di “colore”, più o meno grave, sul fronte del contagio. Ma per fortuna questa situazione non pare riguardare la nostra Regione Lombardia che, sulla base dei dati, potrà continuare a restare in zona gialla, quella con le minori restrizioni, almeno per un’altra settimana.

La situazione positiva è evidenziata anche dalla nostra provincia di Brescia dove la curva del contagio si conferma in calo. Ma non solo, perché dai dati emerge anche come – non succedeva da tempo – l’incidenza dei nuovi casi sia sotto i 100, precisamente 99, su 100 mila abitanti: la zona bianca scatta sotto i 50. E anche l’indice di contagio si mantiene abbondantemente sotto l’1, in particolare a 0,75.

Tuttavia, seppure in calo, ogni giorno si segnalano i deceduti. Nelle 24 ore precedenti a venerdì sono tre le vittime registrate, di cui un uomo di 72 anni di Lonato (l’unico indicato nel territorio dell’Ats di Brescia) e due in Valcamonica, facendo salire il numero a 4.362 dall’inizio della pandemia.