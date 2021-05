Tamponi salivari molecolari a studenti, anche a Brescia la prossima settimana

(red.) Il tema del contagio tra gli studenti di ogni ordine e grado resta sempre al centro dell’attenzione anche in provincia di Brescia. E su questo fronte si parla anche della sperimentazione dello screening utilizzando i tamponi salivari molecolari dopo il via libera a una mozione in Consiglio regionale lombardo. L’attività in tutta la Lombardia e anche nel nostro territorio partirà la settimana successiva a giovedì 6 maggio interessando gli studenti dagli asili fino alle medie.

Per quanto riguarda la nostra provincia, come riporta Bresciaoggi, al momento quelle che hanno dato la propria disponibilità sono tre sezioni di asili comunali a Brescia città, altre in un’elementare di Travagliato e alla scuola media di Roncadelle. Il tampone è molto semplice da utilizzare visto che è sufficiente succhiarlo. Poi saranno i laboratori – quattro quelli individuati e disponibili a Brescia – ad analizzarli per dare il risultato nell’arco di 24 ore.

E non è escluso che possa essere utilizzato anche in vista delle attività estive, come i grest che verranno organizzati sul territorio. Nel frattempo, per quanto riguarda invece gli studenti delle superiori, stanno facendo il pieno i tamponi antigenici rapidi nelle farmacie – sono 80 quelle che aderiscono – dopo la convenzione con la Regione Lombardia.