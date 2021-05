Riaperture, coprifuoco verso le 23 o mezzanotte. A giugno per cancellarlo

(red.) Coprifuoco spostato alle 23 o a mezzanotte a partire dalla seconda metà di maggio e aspettare, invece, il mese di giugno per decidere eventualmente la rimozione totale dell’orario in cui dover rientrare a casa. Sembra essere questo l’orientamento a livello nazionale e al vaglio del Governo in questo periodo in cui la pandemia, complice anche l’arrivo della bella stagione, sembra stia rallentando. Una data da segnare in calendario è quella di venerdì 14 maggio, quindi la prossima settimana, quando si terrà non solo il consueto monitoraggio settimanale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità, ma anche la cabina di regia.

Infatti, in quel momento saranno passate poco più di due settimane dalle prime riaperture e sarà l’occasione per il tanto annunciato “tagliando”, soprattutto sul fronte del coprifuoco. E si cercherà di capire anche quali restrizioni eventualmente allentare, considerando che dal 15 maggio, come ha annunciato il presidente del Consiglio Mario Draghi, l’Italia riaprirà ai turisti stranieri dotati di pass verde: vaccinazione eseguita, oppure guarigione o un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.

Un’altra novità riguarda le riaperture delle case di riposo alle visite dei familiari verso gli ospiti: dal ministero della Salute sottolineano che è in arrivo in queste ore un’ordinanza per consentire le visite a non più di due persone e dotate del certificato verde.