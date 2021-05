Coronavirus a Brescia, una vittima in un giorno. Attuali positivi sotto 4 mila

(red.) Il mese di maggio del 2020 per tutta l’Italia, provincia di Brescia compresa, con la fine del lockdown di fatto si chiudeva la tragica esperienza della prima ondata del nuovo coronavirus. A distanza di un anno, lo stesso mese di maggio potrebbe essere decisivo per ridurre ulteriormente i casi di contagio, i ricoveri negli ospedali e quindi anche i decessi. Proprio sul fronte delle vittime, almeno quelle ufficiali, si sta per fortuna avvertendo un forte rallentamento nella nostra provincia.

Tanto che nelle ultime 24 ore precedenti a giovedì 6 maggio si segnala una sola vittima, una donna di 61 anni residente a Bedizzole. Ma non bisogna dimenticare che sono 4.359 quelle accertate a causa o con la presenza del Covid-19 dall’inizio della pandemia nel nostro territorio.

In ogni caso, come detto, il calo dei decessi si sta avvertendo sul fatto di aver registrato circa 30 vittime in una settimana rispetto a periodi in cui si superavano abbondantemente i 100. Anche la curva del contagio è in continuo calo, con l’incidenza ridotta a 105 casi ogni 100 mila abitanti e gli attualmente positivi che sono circa 3.800, quindi al di sotto della soglia dei 4 mila.