Volo dall’India atterrato a Orio al Serio: a bordo anche bresciani e 6 positivi

(red.) Il caso era emerso anche dopo che la consigliera regionale bresciana in Lombardia Viviana Beccalossi (Gruppo Misto) ieri, martedì 4 maggio, ha presentato una mozione al Pirellone. Si parla del viaggio aereo proveniente dall’India e giunto in Italia, a Orio al Serio, nel tardo pomeriggio dell’altro giorno, lunedì 3 maggio. A bordo di quel volo c’erano anche dei bresciani di origine indiana, nella comitiva di passeggeri tra i quali sono emersi sei casi positivi al contagio da Covid-19.

E solo nella giornata odierna, mercoledì 5 maggio, quando i tamponi saranno inviati dall’Ats ai laboratori, si potrà verificare se si tratti della tanto temuta variante indiana. In ogni caso tutti i passeggeri, residenti in Italia e per questo motivo abilitati a ritornare nel nostro Paese dopo il viaggio in India, insieme ai membri dell’equipaggio, si trovano in quarantena per dieci giorni in due Covid hotel nella bergamasca: i sei positivi sono a Cologno al Serio e gli altri a Bergamo.

Ad occuparsi del loro trasferimento dallo scalo orobico verso le strutture sono stati i volontari della Croce Rossa. Ma c’è anche da capire per quale motivo sei tamponi rapidi siano risultati positivi all’aeroporto bergamasco nonostante tutti i passeggeri fossero partiti con una certificazione di un tampone eseguito tre giorni prima e risultato negativo. Quello dell’altro giorno dovrebbe essere l’ultimo volo arrivato in Italia e proveniente dall’India in questo mese di maggio.