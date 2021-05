Vaccino anti-Covid al personale scolastico, dal 25 maggio il richiamo

(red.) La preoccupazione era stata sollevata anche dagli insegnanti bresciani sul fronte della campagna vaccinale anti-Covid: l’attesa è tutta per quando potranno ricevere anche la seconda dose dopo aver ricevuto la prima inoculazione. Infatti, a livello nazionale era stata cambiata l’organizzazione prevedendo prima di immunizzare tutti gli anziani e over 60 in generale e poi gli altri. Ma così i docenti erano rimasti nel limbo.

Secondo quanto ha comunicato l’Ats di Brescia, dal prossimo 25 maggio dovrebbe riprendere la somministrazione della seconda dose al personale scolastico. Si deve solo attendere che Aria, la società della Regione Lombardia che si è occupata nella prima fase della prenotazione, invii le informazioni ai diretti interessati.

I luoghi delle vaccinazioni saranno Sant’Anna, Città di Brescia (anche San Rocco del gruppo San Donato), gli Spedali Civili e il centro commerciale Freccia Rossa per la città e in provincia a Villa Barbarano di Salò, al Laudato Sì a Desenzano e sul Garda per quelli che hanno particolari condizioni. In tutto si parla di circa 20 mila persone.