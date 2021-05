Scende il tasso di positività, aumentano le vittime

(red.) Martedì 4 maggio sono stati 1.354 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (lunedì 3 maggio erano 637), con 39.365 tamponi effettuati (erano 15.287). Il tasso di positività scende al 3,4% (era al 4,1%). I decessi sono a quota 41 (erano 28) e portano il totale dei morti ufficialmente per Covid nella nostra regione a 33.014. I malati in terapia intensiva sono 525 (-10), mentre le persone ricoverate in reparti non intensivi sono 3.263 (+48).

A Brescia il dato dei nuovi contagi di martedì è a 124, dopo i 64 di lunedì. i 203 di domenica, i 232 di sabato, i 191 di venerdì, i 277 di giovedì, i 279 di mercoledì. Si conferma anche agli Spedali Civili, nell’ultima settimana, la riduzione del numero di ricoveri di pazienti positivi Covid, che nella giornata di lunedì registrava 160 posti letto occupati mentre martedì sono 153 i pazienti ricoverati, di cui 20 in terapia intensiva. Si riduce anche l’afflusso di pazienti Covid al Pronto Soccorso (11 nella giornata di lunedì) e un incremento di pazienti non Covid (127).

Sono stati 9.116 i nuovi casi di coronavirus in Italia segnalati nella giornata di martedì 4 maggio, contro i 5.948 di lunedì. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono stati 315.506 (lunedì 121.872). Il tasso di positività è quindi sceso al 2,9% (era 4,9%). E’ ancora in aumento il numero delle vittime, 305 (lunedì 256), portando il totale dei morti ufficiali per Covid in Italia all’inizio della pandemia a 121.738.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 354 di cui 145 a Milano città;

Bergamo: 67;

Brescia: 124 (era 64);

Como: 198;

Cremona: 46;

Lecco: 25;

Lodi: 31;

Mantova: 35;

Monza e Brianza: 67;

Pavia: 65;

Sondrio: 6;

Varese: 298.