Coronavirus a scuola, tre classi medie in quarantena a Borgo San Giacomo

(red.) Non solo in Valcamonica, al centro del ciclone in questo periodo di pandemia che colpisce le scuole, ma anche nella bassa bresciana, a Borgo San Giacomo, il Covid-19 è tornato a colpire gli studenti. In particolare, quelli di una scuola media in cui, a causa di un caso positivo, tre classi sono state poste in quarantena in via precauzionale. La nota da parte della direzione scolastica è arrivata ieri in serata, lunedì 3 maggio.

Ora l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia effettuerà tutte le verifiche del caso e quindi disporre eventualmente i periodi di isolamento. Al momento le lezioni in presenza sono sospese e fino al 12 maggio si proseguirà con quelle a distanza. Come ormai è noto, si potrà tornare in classe, se si è risultati positivi, dopo un tampone negativo al 14° giorno di quarantena.