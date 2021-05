Beccalossi: “Variante indiana, rischio alto: alla Lombardia servono i dati”

(red.) “I sei casi positivi sul volo atterrato ieri a Orio confermano che è urgente che il governo metta a disposizione della regione tutti i dati dei passeggeri sbarcati in Italia da India e paesi limitrofi nell’ultimo mese, non solo con i voli diretti ma anche attraverso scali in altre città europee, dato che la Lombardia ospita la più grande comunità di indiani, pachistani e cingalesi”, sostiene Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in consiglio regionale, che ha presentato una mozione urgente, in discussione al Pirellone, per impegnare la giunta a chiedere al governo una rapida condivisione dei dati sui rientri dal subcontinente indiano, oggi in estrema crisi sanitaria.

“Con i controlli iniziati solo da pochi giorni, tra l’altro con inquietanti casi di certificati di negatività comprati in India per pochi dollari”, conclude Viviana Beccalossi, “si rende necessario ricostruire i movimenti in ingresso nel nostro Paese, per consentire alla Regione di monitorare e controllare il rischio di potenziali focolai. A prescindere dalla variante, l’emergenza Covid in atto nel subcontinente indiano impone di alzare al massimo la guardia su chi torna in Italia”.