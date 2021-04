Brescia città: dati alla mano, rallenta la pandemia in aprile

IOIF_BS_Report_30_04_2021(red.) Il comune di Brescia ha presentato i dati sull’andamento della pandemia nel nostro capoluogo. Secondo i rilievi, il primo di aprile le persone in isolamento obbligatorio (quindi malate) erano 1.601, mentre le persone in isolamento fiduciario (quindi non per forza contagiate, ma entrate in contatto con un positivo) erano 543. Il 29 aprile, invece, le persone obbligate all’isolamento sono 650, mentre quelle in quarantena fiduciaria sono 740. Dunque, i malati in città in un mese sono calati nettamente.

A inizio mese i cittadini che erano stati trovati positivi erano 14.698, a fine mese, sono arrivati a 16.002; dunque l’incremento di contagiati è stato di 1.304 persone.

In città erano 170.834 i residenti che avevano il diritto ad essere vaccinati: di questi 53.698 hanno ricevuto la prima dose (31,43%), mentre 24.655 hanno ricevuto anche la seconda (pari al 14,43%). Infine il numero dei decessi: se il primo di aprile i morti per la pandemia erano 714, al 29 aprile erano 770: dunque i morti sono stati 56.