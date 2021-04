Coronavirus: a Brescia 277 contagi, in Lombardia 2.304 e 40 morti

(red.) Giovedì 29 aprile sono stati 2.304 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (mercoledì erano 2.442), con 51.253 tamponi effettuati (erano 56.993). Il tasso di positività cresce al 4,4% (era al 4,2%). I decessi sono a quota 40 (erano 47) e portano il totale dei morti ufficialmente per Covid nella nostra regione a 32.829. I malati in terapia intensiva sono 557 (-18), mentre le persone ricoverate in reparti non intensivi sono 3.597 (-110).

A Brescia il dato dei nuovi contagi di giovedì è diminuito a 277, dopo i 279 di mercoledì, i 162 di martedì, i 107 di lunedì, e i 304 di domenica. Viene confermata dagli Spedali Civili la riduzione del numero di ricoveri di pazienti positivi Covid, che nella giornata di mercoledì registrava 199 posti letto occupati, mentre giovedì sono 192 i ricoverati, di cui 22 in terapia intensiva. La saturazione di posti letto delle terapie intensive, negli ultimi giorni si conferma in calo, arrivando al 68%. L’afflusso di pazienti Covid al Pronto Soccorso si mantiene stabile (13 accessi nella giornata di martedì), come quello dei pazienti non Covid (118).

Sono stati 14.320 i nuovi casi di coronavirus in Italia segnalati nella giornata di giovedì 29 aprile, contro gli 13.385 di mercoledì. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono stati 330.075 (mercoledì 336.336). Il tasso di positività è quindi sceso al 4,3% (era 4%). E’ salito il numero delle vittime, 288 (mercoledì 344), portando il totale dei morti ufficiali per Covid in Italia all’inizio della pandemia a 120.256.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 651 di cui 242 a Milano città;

Bergamo: 179;

Brescia: 277;

Como: 222;

Cremona: 69;

Lecco: 76;

Lodi: 38;

Mantova: 141;

Monza e Brianza: 141;

Pavia: 98;

Sondrio: 39;

Varese: 323.