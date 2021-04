Vaccino anti-Covid in Lombardia, prenotazioni per 55-59enni fragili

(red.) In Lombardia si imprime un’altra accelerata alla campagna di vaccinazione di massa anti-Covid. Come informa lo stesso Pirellone che aveva già aperto le prenotazioni anche alla fascia d’età dai 60 in su, a partire dalle 12 di oggi, mercoledì 28 aprile, si amplia la platea. Si parla dei cittadini fragili di età compresa tra i 55 e 59 anni, in possesso di un’esenzione per patologia, che possono prenotare la vaccinazione attraverso i consueti canali di Poste italiane. Gli interessati sono quelli che dispongono di un’esenzione per malattia cronica, quindi quelle che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19.