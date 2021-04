Lotta al Covid, premio lombardo agli specializzandi: 217 mila euro a Brescia

(red.) All’università degli Studi di Brescia arriveranno 217 mila euro dalla Regione Lombardia come premio rivolto agli specializzandi in Medicina che sono stati in prima linea nella battaglia contro il Covid-19 durante la prima ondata, tra febbraio e aprile del 2020.

Il riconoscimento fa parte di un importo di 1,5 milioni di euro stabilito dal Pirellone in un protocollo d’intesa con le università lombarde che contemplano le facoltà di Medicina. Risorse, quindi, per potenziare l’assistenza sanitaria. Una fetta, come detto, interessa anche Brescia con 432 specializzandi, ma l’ateneo bresciano sta valutando anche la possibilità di un premio per quelli che hanno lavorato nei reparti non Covid.