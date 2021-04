Coronavirus a Brescia, decessi (9) e terapie intensive (72%) in calo

(red.) I numeri più soddisfacenti sul fronte del contagio da nuovo coronavirus in provincia di Brescia, aldilà del calo dei nuovi casi positivi ma a fronte anche di meno tamponi processati, riguardano la riduzione delle vittime e anche il calo della saturazione dei posti letto in terapia intensiva. Per quanto riguarda le vittime, ne sono state registrate 9 in due giorni, in continuo calo.

Si tratta di un 60enne residente a Brescia (in città anche un 79enne ha perso la vita), una 62enne a Isorella, un 74enne a Poncarale, una 85enne a Barbariga, una 74enne a Provaglio Valsabbia, una 85enne a Rezzato, un 64enne a Ospitaletto e una 81enne a Vobarno. Anche i posti letto occupati in terapia intensiva si riducono, tanto da raggiungere il tasso di saturazione del 72% rispetto a oltre il 90% delle scorse settimane.