Vaccino anti-Covid, dalla Lombardia: Pfizer o Moderna per prime dosi a over 60

(red.) La disponibilità di dosi di alcuni vaccini rispetto alla carenza, invece, di altri, ha portato la direzione generale del Welfare della Regione Lombardia a cambiare strategia almeno fino alla metà di maggio. In pratica, a partire da oggi, lunedì 26 aprile, i cittadini over 60 – compresi quelli bresciani – che raggiungeranno i poli vaccinali per i loro appuntamenti prenotati come prima somministrazione riceveranno Pfizer o Moderna, non AstraZeneca. Questo perché nei frigoriferi sono ridotte le scorte del vaccino anglo-svedese, quindi saranno utilizzate al momento solo per il richiamo che deve avvenire nell’arco di dodici settimane rispetto alla prima inoculazione.

E questo di fine aprile è proprio il periodo dei richiami per quanti, tra forze dell’ordine, insegnanti e personale scolastico, si erano vaccinati con la prima dose lo scorso febbraio. Cioè il periodo in cui non si procedeva ancora per fasce d’età in modo così spiccato. Di conseguenza, dal Pirellone chiedono che agli over 60 venga inoculato Pfizer o Moderna per quanti devono ricevere la prima dose. Mentre AstraZeneca sarà usato per i richiami in attesa di nuovi rifornimenti che dovrebbero arrivare entro la fine di aprile. Anche perché del vaccino anglo-svedese al momento nel bresciano ci sono solo poco più di 2 mila dosi disponibili, mentre ci sono più di 25 mila dosi di Pfizer e quasi 13 mila di Moderna.

Mentre Johnson&Johnson, il vaccino di cui in realtà in Italia sono state prenotate poche dosi rispetto agli altri, essendo monodose verrà somministrato soprattutto agli anziani e disabili a domicilio. Nel frattempo, dopo la presentazione di sabato 24 aprile del pieno regime, come strutture, all’hub in Fiera a Brescia, ieri sono state circa 3 mila le dosi somministrate e già in previsione di aumentare da oggi, lunedì 26 aprile.