Coronavirus a Brescia, 6 vittime in un giorno. Ricoveri sotto i 700

(red.) Seppure nella giornata di ieri, domenica 25 aprile, in provincia di Brescia l’analisi dei tamponi al nuovo coronavirus abbia accertato la presenza di oltre 300 nuovi casi, la tendenza settimanale ormai da tempo e per fortuna è in continuo calo. Per quanto riguarda le situazioni dei guariti e deceduti le Ats, comprese quelle di Brescia e della Valcamonica, la domenica non vengono comunicati i dati. Ma tra le vittime in Lombardia è emerso che sono sei quelle registrate nelle ultime 24 ore nella nostra provincia.

Nel nostro territorio migliora anche la situazione dal punto di vista dei ricoveri è migliorata. Al momento in tutta la provincia sono 648 i ricoveri distribuiti tra gli Spedali Civili (197), 125 sul Garda, 38 in Franciacorta, 43 alla Poliambulanza, 67 nel Gruppo San Donato e 74 in Valcamonica. 76 sono i ricoverati in terapia intensiva tra i 26 al Civile, 10 sul Garda, 8 in Franciacorta, 4 in Vallecamonica, 17 in Poliambulanza e 11 al Gruppo San Donato.