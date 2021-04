Coronavirus: a Brescia 107 contagi, in Lombardia 872 e 31 morti

(red.) Lunedì 26 aprile sono stati 872 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (domenica erano 1.967), con 16.993 tamponi effettuati (erano 38.982). Il tasso di positività aumenta al 5,1% (era al 5%). I decessi sono a quota 31 (erano 39) e portano il totale dei morti ufficialmente per Covid nella nostra regione a 32.688. I malati in terapia intensiva sono 601 (-9), mentre le persone ricoverate in reparti non intensivi sono 3.824 (-62).

A Brescia il dato dei nuovi contagi lunedì è a quota 107, dopo i 304 di domenica, i 219 di sabato, i 295 di venerdì, i 156 di giovedì, i 310 di mercoledì, i 174 di martedì, i 113 di lunedì.

Sono stati 8.444 i nuovi casi di coronavirus in Italia segnalati nella giornata di lunedì 26 aprile, contro i 13.158 di domenica. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono stati 145.819 (domenica 239.482). Il tasso di positività è perciò aumentato al 5.8% (era 5,5%). E’ salito il numero delle vittime, 301 (domenica 217 ).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 336 di cui 125 a Milano città;

Bergamo: 106;

Brescia: 107;

Como: 64;

Cremona: 30;

Lecco: 22;

Lodi: 5;

Mantova: 20;

Monza e Brianza: 98;

Pavia: 32;

Sondrio: 4;

Varese: 21.